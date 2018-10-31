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Для того чтобы вернуть Крым, нам надо сказать, каким он будет, — Чубаров

Для того чтобы вернуть Крым, нам надо сказать, каким он будет, — Чубаров

Для того чтобы вернуть Крым, нам надо и себе, и нашим партнерам, и всем, в том числе стране-агрессору, сказать, каким будет Крым. Об этом рассказал в интервью в ток-шоу «Эхо Украины» на телеканале «Прямой» глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

По словам политика, в Крыму до оккупации Россией проживало 58% этнических русских, 25% этнических украинцев и 13% этнических крымских татар. Вот эти три группы этнические — они почти создавали весь состав населения. Правда, были и другие, но их было гораздо меньше. Это те люди, которые каким-то образом поселились в Крыму.

«Но, при наших украинских условиях, этническое большинство русское, хотя Крым является автономией, — она имела абсолютно все преимущества, и поэтому у нас в Крыму на 500 тысяч этнических украинцев всего было пять украинских школ. На весь Крым. А сейчас ни одной нет. И у нас было всего 14 школ крымско-татарских. А теперь мы говорим: давайте мы так выпишем Конституцию Украины в части Крыма, а потом все то, что касается собственно Крыма, и автономию мы должны сохранить. Но мы должны так сбалансировать и права, и обязательства этих трех этнических сообществ, чтобы в Крыму никто дальше не мог доминировать над другими, как россияне доминировали. И поэтому это одна из причин, почему там сейчас оккупация. Одна из причин. Возможно, не единственная, но одна из причин. Мы должны сбалансировать и права, и обязанности, ответственность всех этих этнических сообществ. Это одна причина нашей работы», — заявил Чубаров.

«Другая. Вы знаете, я не хочу здесь очень далеко идти, но очень упрощенно. Каждая нация имеет право на самоопределение. Это аксиома, и это записано во всех международных документах. Украинская нация имеет право на свою государственность. И мы, слава богу, благодаря украинской нации — мы как украинский народ разных национальностей — есть украинское государство. И я уверен, что будущее этого государства будет блестящим. Я в этом уверен. Но это благодаря украинской нации, которая реализует свое право на самоопределение», — добавил он.

«В составе украинского государства один из народов, который за пределами этого государства вообще не имеет никакой своей ни территории, ни этнически родственной государства. Это — крымские татары. И поэтому мы говорим о праве на самоопределение крымских татар в составе украинского государства. Это суть тех изменений, которые мы подготовили. А название — это как обрамление. Я один из тех людей, которые считают главной суть того, что мы делаем. Название может украшать эту суть», — подчеркнул Чубаров.

Тэги: Крым, политика, Рефат Чубаров

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