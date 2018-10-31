Ученые получили таинственное «послание» из космоса

Ученые получили таинственный сигнал из космоса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили исследователи университета Кертин в Австралии.

Как пишет издание Astrophysical Journal Letters, их радиоинтерферометр Australian SKA Pathfinder сумел поймать ряд «быстрых радиовсплесков».

Отмечается, что сканирующий космос на более низких частостах телескоп Murchison Widefield Array их не обнаружил.

Отмечается, что «оба прибора одновременно были направлены в одну и ту же область».

Как говорят исследователи, быстрые радиовсплески представляют собой «единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд, выделяющие огромное количество энергии, а светимость всплеска в миллиард раз превышает энергию, излучаемую Солнцем». При этом, по их словам, «происхождение этого феномена до сих пор неизвестно».

По словам ученых, это может означать одно из двух: «либо источники не излучают энергию на низких частотах, либо сигналы блокируются по пути на нашу планету».

Как писала «Фраза», NASA успешно отправило космическую экспедицию на Солнце.

Ранее США решили создать космические войска.