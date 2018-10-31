Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

17-летний россиянин погиб, пытаясь подорвать здание ФСБ

17-летний россиянин погиб, пытаясь подорвать здание ФСБ

17-летний парень совершил подрыв в управлении ФСБ в Архангельске. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

В частности, как сообщается, взрыв произошел сегодня, 31 октября, в тамбуре здания. По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Его личность уже установлена.

В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников ФСБ.

При этом, как сообщает Lenta.ru, СК опубликовал на своей странице в Twitter кадр с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен 17-летний подросток, подозреваемый в совершении преступления. На снимке видно, что молодой человек, находящийся перед рамкой металлодетектора, одной рукой держит рюкзак, а другая находится внутри сумки.

Как утверждают следователи, именно этот юноша пронес в здание УФСБ бомбу, которая сработала на входе.

В то же время, как сообщает 29.ru, незадолго до происшествия пользователь под ником Валерьян Панов предупредил в Telegram-канале Речи Бунтовщика о намерении подорвать здание спецслужбы. «Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя», — написал студент, которого, по данным СМИ, зовут Михаил Жлобицкий.

В качестве причины своего поступка он назвал фабрикацию дел и пытки людей. Он также признал, что сам подорвется, поскольку взрывное устройство «инициируется непосредственно мною через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы».

По данным СМИ, Жлобицкий является местным анархо-коммунистом.

Видео с места событий публикует на своем канале в YouTube Rosbalt Piter.

 

Как сообщала «Фраза», в результате взрыва и стрельбы в одном из техникумов аннексированной Керчи 17 октября 2018 года погибли 20 человек, из них 15 — студенты. Еще 47 — госпитализированы.

По данным следствия, теракт совершил 18-летний учащийся учебного заведения Владислав Росляков, который «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».

Тэги: теракт, Россия, мир, ФСБ, взрывчатка, подросток, криминал

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

31.10.18 09:19

Газовые тарифы для потери национальной памяти

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»

Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
31.10.18 13:59
2513
Последние новости
31.10.18 15:33

В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
31.10.18 15:03

В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
31.10.18 14:58

Ученые получили таинственное «послание» из космоса
31.10.18 14:25

Для того чтобы вернуть Крым, нам надо сказать, каким он будет, — Чубаров
31.10.18 14:11

В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
31.10.18 13:59

Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
31.10.18 13:44

17-летний россиянин погиб, пытаясь подорвать здание ФСБ
31.10.18 13:26

В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
31.10.18 13:12

Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
31.10.18 12:32

В СМИ появился странный слух о «Динамо». Но его опровергли

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
На берег Бердянска выбросило обломки кораблекрушения
На берег Бердянска выбросило обломки кораблекрушения
Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу
Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу
В Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы
В Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.