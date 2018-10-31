17-летний россиянин погиб, пытаясь подорвать здание ФСБ

17-летний парень совершил подрыв в управлении ФСБ в Архангельске. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

В частности, как сообщается, взрыв произошел сегодня, 31 октября, в тамбуре здания. По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Его личность уже установлена.

В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников ФСБ.

При этом, как сообщает Lenta.ru, СК опубликовал на своей странице в Twitter кадр с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен 17-летний подросток, подозреваемый в совершении преступления. На снимке видно, что молодой человек, находящийся перед рамкой металлодетектора, одной рукой держит рюкзак, а другая находится внутри сумки.

Как утверждают следователи, именно этот юноша пронес в здание УФСБ бомбу, которая сработала на входе.

В то же время, как сообщает 29.ru, незадолго до происшествия пользователь под ником Валерьян Панов предупредил в Telegram-канале Речи Бунтовщика о намерении подорвать здание спецслужбы. «Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя», — написал студент, которого, по данным СМИ, зовут Михаил Жлобицкий.

В качестве причины своего поступка он назвал фабрикацию дел и пытки людей. Он также признал, что сам подорвется, поскольку взрывное устройство «инициируется непосредственно мною через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы».

По данным СМИ, Жлобицкий является местным анархо-коммунистом.

Видео с места событий публикует на своем канале в YouTube Rosbalt Piter.

Как сообщала «Фраза», в результате взрыва и стрельбы в одном из техникумов аннексированной Керчи 17 октября 2018 года погибли 20 человек, из них 15 — студенты. Еще 47 — госпитализированы.

По данным следствия, теракт совершил 18-летний учащийся учебного заведения Владислав Росляков, который «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».