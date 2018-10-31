В СМИ появился странный слух о «Динамо». Но его опровергли

Некоторые СМИ продолжают раздувать слухи вокруг возможной отставки главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича. Как выяснили журналисты «Фразы», появилась информация, что наставник команды не отправился на кубковый матч с «Минаем».

Как сообщал телеканал «Футбол 1», динамовцы отправились в Ужгород без Александра Хацкевича.

Данную информацию у себя в «Фейсбуке» опроверг замглавреда журнала «Футбол» и наш колумнист Андрей Шахов.

В частности, он сообщил: «Неправда! Хацкевич в Ужгороде, и об этом говорят несколько источников, находящихся там. А самое главное, я не понимаю, какой в этом смысл? Через два часа начнется матч, и все увидят, что со своими сплетнями «Футбол 1» снова обо*рался, что грош цена всем этим слухам про «Динамо», идущим оттуда».

Журналист написал: «Самое удивительное, что в этом случае был заведомо проигрышный вариант, но думать тамошних журналистов, видимо, не учат. А учат в первую очередь хвалить оранжево-посиневших и распускать пасквили про бело-синих. Даже по таким мелочам. «Ляп аби не мовчки» – лишний раз убеждаюсь, что именно таков их девиз».

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