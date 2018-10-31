Всего за несколько десятилетий люди уничтожили более половины диких животных, – исследование

Как оказалось, с 1970-х годов люди уничтожили около 60% диких животных. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы.

В документе Living Planet Index, который исследовал 16,7 тысяч популяций четырех тысяч видов диких животных Земли, говорится, что за 1970-2014 годы человечество довело природу до того, что их численность на нашей планете сократилась на 60%.

Хуже всего дела обстоят в тропических лесах: тут число диких животных сократилось сразу на 89%.

Также сообщается, что только в бассейне реки Амазонка из-за вырубки лесов вымерла пятая часть флоры и фауны

Кроме этого, как отмечается в докладе, всего за тридцать лет Земля также лишилась половины своих мелководных кораллов.

Как писала «Фраза», экологи бьют тревогу: через 150 лет Днепр может стать главным болотом страны.

Ранее Черное море в Одессе заволокло токсичной пленкой.