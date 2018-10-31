Стало известно, сколько будет стоить газ для украинцев уже с завтрашнего дня

Стала известна цена на газ для украинцев уже с 1 ноября. Как выяснили журналисты «Фразы», ее объявил НАК «Нафтогаз Украины».

Кубометр газа будет стоить 8548,92 гривен.

Данная цена будет действовать до конца апреля.

Отмечается, что «новая цена газа сформирована с учетом требований постановления правительства от 19 октября №867, утверждающее новое положение о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа».

Также сообщается, что «конечная цена газа для предприятий теплокоммунэнерго составит 8361,85 гривен за тысячу кубов».

Как писала «Фраза», киевлян пугают резким подорожанием маршруток.

Ранее украинцам рассказали, насколько реально подорожает отопление.