Как оказалось, в «Фейсбуке» сидят уже более двух миллиардов жителей Земли

Аудитория социальной сети Facebook продолжает стремительно расти. Как выяснили журналисты «Фразы», в американской компании поделились свежей статистикой.

Так, в отчете за третий квартал этого года говорится, что число пользователей на данный момент уже составляет 2,27 миллиарда человек. За год был зафиксирован «прирост» аудитории сразу на 10%. Все эти люди заходят в Facebook хотя бы раз в месяц.

Что касается более активной аудитории, то она тоже растет. Тех, кто заходит в Facebook ежедневно, уже 1,49 миллиарда человек: за год данный показатель вырос на 9%.

В компании добавили, что, если брать все сервисы (Instagram, Messenger и WhatsApp), то аудитория уже насчитывает 2,6 миллиарда человек, а ежедневно их используют более двух миллиардов человек.

Как писала «Фраза», Марка Цукерберга хотят выгнать из Facebook, а соцсеть вводит цензуру для фото и видео.