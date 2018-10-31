В селе под Киевом мужик зарезал сожительницу и пытался сжечь труп

Киевскую область потрясло кровожадное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», житель одного из сел Обуховского района убил свою сожительницу, после чего пытался сжечь труп, чтобы «избавиться от улик».

Как передает полиция Киевской области, сейчас преступник содержится под арестом.

Страшное преступление произошло еще в сентябре.

Как рассказывают правоохранители, 54-летний мужчина в ходе ссоры убил ножом свою 56-летнюю сожительницу, нанеся ей удары в шею и грудь. Зарезав женщину, убийца не придумал ничего другого, как сжечь ее тело, но безуспешно.

За свое кровопролитие мужчина может сесть на пятнадцать лет.

Как писала «Фраза», под Киевом преступник-рецидивист с ножом грабил случайных прохожих.

Ранее в Мелитополе бывший участковый в припадке зарезал малолетнего сына.