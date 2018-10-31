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Украина отпустила рыбаков «Норда» домой в Крым. Но не всех

Украина отпустила рыбаков «Норда» домой в Крым. Но не всех

Во вторник, 30 октября, состоялся обмен экипажа крымского судна «Норд» на задержанных Россией украинских моряков. Как выяснили журналисты «Фразы», в список обмена вошли лишь те рыбаки, которые не проходят по уголовным и административным делам.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена, экипаж «Норда» был обменян на семерых украинских рыбаков сейнера ЯМК-0041.

Сообщается, что крымские моряки сохранили флаг «Норда» и везут его назад в Керчь. Все это время они проживали на территории российского посольства в Киеве.

В то же время, капитан «Норда», как и его украинский коллега ‒ капитан ЯМК-0041, в список обмена не вошли, поскольку проходят обвиняемыми по уголовным делам.

Как сообщала «Фраза», 26 марта 2018 года в украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек. Как выяснилось, судно зарегистрировано в Крыму, а члены команды имеют паспорта РФ, выданные в Керчи.

Позднее украинский суд подтвердил российское гражданство рыбаков «Норда».

Тэги: Крым, рыбаки, судно, общество, арест, Украина, капитан

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