В Киеве скончался режиссер знаменитого советского мультика «Остров сокровищ»

30 октября 2018 года в Киеве ушел из жизни знаменитый советский и украинский мультипликатор Давид Янович Черкасский. Как выяснили журналисты «Фразы», народный артист Украины скончался после перенесенного инсульта.

О смерти выдающегося художника, режиссера и сценариста Давида Черкасского сообщил на своей странице в Facebook известный украинский композитор и шоумен Владимир Быстряков.

В августе Давиду Яновичу исполнилось 87 лет. В последние месяцы мэтр советской и украинской мультипликации находился на стационарном лечении после инсульта, перенесенного 3 сентября.

Широкой публике Давид Черкасский известен главным образом режиссурой таких мультипликационных проектов как «Приключения капитана Врунгеля» (1976-1979), «Доктор Айболит» (1984) и «Остров сокровищ» (1986-1988).

Как писала «Фраза», в результате продолжительной болезни скончался актер Николай Караченцов.