На Киевщине по-жесткому «беспределила» банда малолетних отморозков

В Киевской области задержана преступная группа, в которую входили несовершеннолетние жители Белой Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», на счету «банды малолеток» ‒ умышленное убийство, грабежи и автоугоны.

Как передает «Киев Оперативный», во вторник, 30 октября, приблизительно в 3 часа ночи, двое несовершеннолетних (15 и 16 лет) «прогуливались» по территории белоцерковского парка отдыха. Заглянув в развалины какого-то недостроя они заметили там мужчину без определенного места жительства. Решив «поразвлечься», подростки принялись наносить ему удары руками и ногами, а напоследок ‒ «приложили» по голове кирпичом.

Сообщается, что от полученных побоев мужчина скончался на месте преступления. Вместе с тем, один из подростков ‒ 16-летний парень ‒ на этом не успокоился. Вместе со старшим товарищем они в эту же ночь ограбили влюбленную пару ‒ отобрали у парня ноутбук Apple и букет цветов (у девушки).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам местного уголовного розыска удалось установить личности и задержать нападавших.

Выяснилось, что один из «малолеток» находится в розыске по подозрению в совершении нескольких угонов транспортных средств на территории Белой Церкви. Кроме того, на его счету еще как минимум один совершенный грабеж.

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