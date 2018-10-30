Взрывы на складах в Ичне: пьяный ротный сознался в «мелочевке»

Суд признал виновным командира роты войсковой части под Ичней в пьяном вождении автомобиля. Как выяснили журналисты «Фразы», административный проступок был совершен аккурат в день начала пожара на военном арсенале.

Как передают «Украинские новости», вечером 9 октября в г. Прилуки Черниговской области наряд патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ-2109. Во время проверки документов выяснилось, что водитель авто ‒ командир роты в/ч № А1479 Александр Симонов ‒ находился в нетрезвом состоянии.

Сообщается, что изучив материалы административного дела, суд принял решение оштрафовать нарушителя на 10 тысяч гривен и лишить его права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

В свою очередь, Александр Симонов прислал заявление, в котором указал, что полностью признает свою вину в административном проступке и просит суд рассмотреть дело без его участия.

Отмечается, что горе-военный грубо нарушил требования ПДД как раз в день начала пожара на военных складах под Ичней, которые «обслуживает» его войсковая часть А1479.

Как писала «Фраза», военные рассказали, что происходит на арсенале под Ичней, где до сих пор взрываются снаряды.

Ранее сообщалось, что на военном арсенале в Черниговской области официально ликвидировали пожар.