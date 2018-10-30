Главные новости за 30 октября 2018 года

На фоне растущих долгов по зарплатам в Кабмине решили разрешить украинцам не ходить на работу. В Украине увеличилась задолженность по выплате заработной платы и на начало октября составила 2 млрд 889 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики. В частности, наибольший рост долгов в минувшем месяце зафиксирован в Хмельницкой (на 64,5%), Кировоградской (на 43,7) и Волынской (на 34,9%) областях.

В Украине пересчитали всех переселенцев. Число переселенцев из Крыма и Донбасса в Украине растет. Об этом сообщает Министерство социальной политики. На конец октября в Украине насчитали 1 миллион 522 тысяч 743 внутренне перемещенных лиц. Отметим, что за месяц данная цифра лишь выросла: на начало октября чиновники говорили об 1 миллионе 519 тысячах 238 переселенцах, покинувших Крым и Донбасс.

Киевлян уже вовсю пугают гриппом: больше всего болезнь бьет по детям. В Киеве усугубляется ситуация с заболеваемостью гриппом. За неделю этот показатель вырос сразу на 14,2%. Как сообщают в КГГА, за 43-ю неделю эпидсезона в столице зарегистрировали 11,4 тысячи больных, которым был поставлен диагноз грипп и ОРВИ. Заболело 3619 взрослых (показатель за неделю вырос на 22,2%) и 8120 детей (+14,3%).

В Киеве бушевал гигантский пожар: горели СТО и мини-отель. В Киеве в ночь на 30 октября бушевал большой пожар. ЧП произошло по проспекту Науки, 157. Горели СТО и мини-отель. По словам приехавших сюда спасателей, сперва загорелся гараж, где красят автомобили, после чего огонь перекинулся на деревья и двухэтажное здание, где находились СТО и хостел.

Поляки не на шутку опасаются потерять украинцев уже в следующем году. В последнее время гастарбайтеры из Украины все чаще ориентируются на Чехию и Словакию. По данным СМИ, это всерьез беспокоит польских работодателей. Как сообщают СМИ, количество украинцев, которые платят страховые взносы в Польше, в третьем квартале этого года увеличилось до 426 тысяч. По другим же подсчетам, на самом деле в Польше сегодня работает более миллиона украинцев.

В России затонул крупнейший плавучий док в мире — краном привалило авианосец. В России затонул крупнейший плавучий док в мире ПД-50. ЧП произошло во время выхода из него находящегося на ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов». По данным российских СМИ, на сам авианосец при этом рухнул строительный кран. Инцидент произошел ночью возле поселка Росляково в Мурманской области.

В Германии судят медбрата, счет жертв которого идет на сотни. Бывший медбрат Нильс Хегель из Германии признал вину в преднамеренном убийстве 100 человек. Это делает его одним из самых массовых серийных убийц в послевоенной Германии. Во время первого судебного заседания Хегель в ответ на соответствующий вопрос судьи признался в совершении «более или менее» всех убийств и признал справедливость предъявленных обвинений.

Власти Бельгии разыскивают пропавшие миллиарды евро Муаммара Каддафи. Прокуратура Бельгии начала расследование исчезновения нескольких миллиардов евро с замороженных счетов бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Доступ к этим финансам был заморожен в 2011 году по решению Совета Безопасности ООН. На тот момент в банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank находились более 14 миллиардов евро. А так как решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты, то за прошедшие 8 лет эта сумма могла увеличиться на 3-5 млрд евро. Именно эти деньги оказались выведены в неизвестном направлении.

Известного американского рэпера расстреляли во дворе собственного дома. В Новом Орлеане (штат Луизиана) убит известный рэпер Теодор Джонс, выступавший под псевдонимом Young Greatness. 34-летнего артиста расстреляли во дворе собственного дома. Полиция не исключает, что это было ограбление, так как налетчики забрали машину рэпера. Уже сообщается о двух подозреваемых, идут их поиски.

В Бразилии зверски убили и расчленили игрока легендарного футбольного клуба. Всю Бразилию потрясло жуткое убийство полузащитника легендарного футбольного клуба «Сан-Паулу» Даниэла Фрейтаса. Расправа над 24-летним спортсменом поражает своей жестокостью. По данным местной полиции, футболисту почти отрезали голову, а также лишили его полового органа. Его тело нашли в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, оно было спрятано в кустах.

В США впервые родился ребенок от двух матерей. Две американки впервые в истории медицины выносили один и тот же плод. Однополая пара Эшли и Блисс Коултер смогли сделать это при помощи метода, называемого реципрокным экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО). При этом методе у одной женщины берут яйцеклетку, искусственно оплодотворяют ее «в пробирке» при помощи донорской спермы, инкубируют, а затем переносят в полость матки другой женщины.

Почти как Терминатор: ученые создали жидкого робота. Китайским и австралийским ученым удалось создать жидкого робота. Сами изобретатели в шутку сравнивают его с Терминатором. Как пишут китайские СМИ, жидкий робот благодаря своей структуре может менять форму и проникать в самые тесные пространства. Отмечается, что пока создана лишь экспериментальная модель. Отмечается, что чудо-механихзм работает от литиевой батареи, и достаточно небольшой — его можно уместить в кулаке.