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В Германии судят медбрата, счет жертв которого идет на сотни

В Германии судят медбрата, счет жертв которого идет на сотни

Бывший медбрат Нильс Хегель из Германии признал вину в преднамеренном убийстве 100 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», это делает его одним из самых массовых серийных убийц в послевоенной Германии.

Как сообщает ВВС, во время первого судебного заседания Хегель в ответ на соответствующий вопрос судьи признался в совершении «более или менее» всех убийств и признал справедливость предъявленных обвинений.

По данным следствия 41-летний медик вводил смертельные дозы лекарств своим пациентам в двух больницах на севере Германии в период с 1999 по 2005 гг. Таким образом он убил 36 пациентов в больнице Ольденбурга и 64 человек в соседнем Дельменхорсте.

Возраст жертв Хегеля варьируется от 34 до 96 лет. Каких-либо критериев, по которым «медбрат» выбирал своих жертв следствием не установлено. Психиатр, проводивший экспертизу подозреваемого заявил, что убийства для него «были подобны принятию наркотика».

Как полагают прокуроры, мотив преступления заключался в том, чтобы «показать коллегам и начальству свои навыки возвращения людей к жизни и бороться со скукой». Дело в том, что вводя больным различные коктейли из лекарств, которые приводили к сердечным приступам или другим осложнениям, Хегель оставлял возможность вернуть их к жизни в последний момент. Однако это удавалось не всегда.

При этом следователи считают, что реальное число пациентов, погибших от рук медбрата, может достигать 200 человек, но доказать это невозможно, поскольку тела возможных жертв были кремированы.

Как сообщает Deutsche Welle, Рассмотрение дела в северо-немецком городе Ольденбург началось с минуты молчания в память о жертвах Хегеля. Для того, чтобы разместить всех 126 истцов пришлось перенести заседания из здания суда в соседний фестивальный зал.

В то же время, как сообщает The Guardian, истцы недоумевают также, почему Хегелю так долго позволяли убивать людей. «У них было множество способов остановить его, для этого не нужно быть Шерлоком Холмсом», — заявил журналистам внук одного из убитых.

Отметим, что на момент начала нового расследования Нильс Хегель уже более 10 лет находился за решеткой. Впервые он был арестован в 2005 году после того, как в больнице Делменхорста ввел пациенту лекарство, которое ему не было назначено. В 2008 году он был приговорен к 7 годам лишения свободы за попытку убийства.

Второй судебный процесс в отношении медбрата был начат в 2014 г по требованию семей, родственники которых скончались под присмотром Хегеля. Спустя год его признали виновным в убийстве еще пяти человек и приговорили дополнительно к 15 годам тюрьмы.

Как сообщала «Фраза», 2 марта 2006 года в США к пожизненному заключению был приговорен бывший медбрат, убивший как минимум 29 пациентов, сделав им смертельные инъекции лекарственного средства, которое было практически невозможно обнаружить при вскрытии.

Тэги: Германия, убийство, медицина, здоровье, мир

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