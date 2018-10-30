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В киевском спальнике наркоман открыл стрельбу в жилом доме, «чтобы похвастаться перед сожительницей»

В киевском спальнике наркоман открыл стрельбу в жилом доме, «чтобы похвастаться перед сожительницей»

В одном из домов на улице Кубанской Украины в Деснянском районе Киева мужчина устроил стрельбу на балконе многоэтажного дома. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, полицию на место происшествия вызвали соседи, услышавшие стрельбу.

Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили у проживавших там граждан 200 граммов конопли, 3 пистолета с патронами к ним и запал к гранате. «Мы установили, что киевлянин, 1978 года, вероятно, использовал оружие, чтобы похвастаться перед сожительницей», — объяснил Косовский, добавив, что наркотики он хранил для собственного использования.

В результате открыты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2017 года в центре Харькова молодой человек открыл стрельбу с балкона, засняв это все на видео.

23 сентября 2018 года в Киеве мужчина обстрелял детскую площадки с балкона своей квартиры на восьмом этаже. К счастью, никто не пострадал.

Тэги: Киев, наркотики, стрельба, балкон, криминал

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