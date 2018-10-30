В США впервые родился ребенок от двух матерей

Две американки впервые в истории медицины выносили один и тот же плод. Как выяснили журналисты «Фразы», однополая пара Эшли и Блисс Коултер смогли сделать это при помощи метода, называемого реципрокным экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО).

Как сообщает The New York Post, при этом методе у одной женщины берут яйцеклетку, искусственно оплодотворяют ее «в пробирке» при помощи донорской спермы, инкубируют, а затем переносят в полость матки другой женщины.

Таким образом, оплодотворенные яйцеклетки Блисс были помещены внутрь капсулы-икубатора INVOcell, которая, в свою очередь, была зафиксирована в шейке ее матки на пять дней до образования эмбриона. После этого зародыш был перенесен в матку Эшли, где в течение 10 дней находился под пристальным вниманием врачей, пока не прижился. «Это были самые длинные 10 дней в нашей жизни — никто никогда не делал ничего подобного, поэтому мы не знали, сработает ли это», — рассказала Эшли.

В итоге на свет появился здоровый ребенок, которому на сегодняшний день уже исполнилось пять месяцев.

Как подчеркивает издание, при этом данный метод оказался дешевле обычного экстракорпорального оплодотворения в два раза.

По словам Эшли и Блисс, они надеются, что модифицированное ЭКО окажется полезным для других однополых пар.

Как сообщала «Фраза», в начале 2017 года репродуктологи клиники «Надежда» заявили о рождении в Украине первого в мире ребенка от трех родителей. Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии.

В ноябре того же года президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон назвал сроки, когда мужчины смогут самостоятельно рожать детей.