За сутки в Украине найдены повешенными мать мертвых детей и школьница из Харькова

Сегодня утром правоохранители обнаружили в доме под Черниговом тела женщины и двоих ее детей 2 и 6 лет. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

В частности, как сообщается, по предварительным данным, женщина повесилась. Причина смерти детей устанавливается. На данный момент каких-либо признаков присутствия посторонних лиц, следов борьбы и видимых телесных повреждений на их телах не обнаружено.

В то же время, как сообщили журналистам «Фразы» в отделе коммуникации полиции Харьковской области в Харькове мужчина нашел повешенной собственную дочь. Тело 14-летней девушки находилось на общем балконе жилого дома в петле из веревки.

По словам родителей ребенка, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо. Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.

Тем не менее, на данный момент следствие квалифицирует эту смерть как самоубийство.

Как сообщала «Фраза», в начале октября 2018 года за одни сутки в Украине было зафиксировано пять самоубийств среди несовершеннолетних.