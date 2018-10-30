В Киеве появились сакуры в память о Шарле Азнавуре

Активисты армянской диаспоры Киева в одном из центральных парков столицы, где стоит армянский хачкар, посадили деревья сакуры в память о великом сыне армянского народа, всемирно известном шансонье Шарле Азнавуре. Об этом передает AnalitikaUA.net.

В посадке деревьев приняли участие глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян, директор департамента по вопросам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, представители Союза армян Украины, Киевской армянской общины и молодежной организации, а также активисты диаспоры.

Напомним, памятные мероприятия, посвященные Шарлю Азнавуру в Киеве, начались в 1 октября с возложения цветов и зажжения свечей у Посольства Республики Армения в Украине. А председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян возложил цветы к звезде Шарля Азнавура на одноименной площади в Ереване. 2 октября перед посольством Франции в Украине, состоялась церемония возложения цветов. В среду в Посольстве Республики Армения в Украине и в Генеральном консульство Республики Армения в Одессе открылись Книги соболезнований.