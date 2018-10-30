Власти Бельгии разыскивают пропавшие миллиарды евро Муаммара Каддафи

Прокуратура Бельгии начала расследование исчезновения нескольких миллиардов евро с замороженных счетов бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Как выяснили журналисты «Фразы», доступ к этим финансам был заморожен в 2011 году по решению Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Reuters, на тот момент в банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank находились более 14 миллиардов евро. А так как решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты, то за прошедшие 8 лет эта сумма могла увеличиться на 3-5 млрд евро. Именно эти деньги оказались выведены в неизвестном направлении.

По одной из версий, эти деньги могли быть направлены на финансирование ливийских военизированных группировок, обвиняемых в нарушениях прав человека.