Эксперты спрогнозировали мировой дефицит овощей и фруктов

Ученые заявили, что если все жители нашей планеты решат перейти на здоровое питание, людям не хватит овощей и фруктов. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из Гуэлфского университета в Канаде.

Как пишет портале Phys.org, ученые высчитали, сколько нужно будет пахотных земель, чтобы удовлетворить растущий спрос на овощи и фрукты во всем мире, и пришли к выводу, что данная тенденция может привести к их дефициту.

По их данным, на сегодняшний день «слишком много сельскохозяйственных земель используется для производства зерновых и белковых продуктов, а также масла и сахара».

В то же время, как выяснилось, земель для овощей и фруктов катастрофически не хватает.

Дефицит может наступить уже в 2050 году, когда население планеты приблизится к десяти миллиардам человек.

Исследователи говорят, что сейчас на одного жителя земли «приходится всего пять порций овощей и фруктов вместо необходимых восьми», при этом человечество чрезмерно потребляет жиры, масло, зерновые и сахар.

Как писала «Фраза», ученые наконец-то назвали продукты, продлевающие жизнь и нашли полезным ежедневно съедать по яйцу и выпивать более трех чашек кофе.