Британские СМИ опубликовали грязные подробности массовой сексуальной эксплуатации несовершеннолетних

В Великобритании признали виновными в растлении несовершеннолетних девочек и насилии над ними семерых жителей города Ротерема пакистанского происхождения. Как выяснили журналисты «Фразы», в ходе крупнейшего в истории страны процесса о сексуальной эксплуатации одна из пострадавших рассказала, что на момент 16-летия была вынуждена вступить в сексуальные отношения «как минимум со ста мужчинами-азиатами».

Как сообщает ВВС, члены преступной группировки, куда входили представители пакистанской диаспоры, были признаны виновными Королевским судом Шеффилда по нескольким статьям, включая изнасилование и развратные действия в отношении несовершеннолетних.

В процессе расследования было установлено, что преступники на протяжении семи лет подвергали пятерых девочек- подростков сексуальной эксплуатации, совершая с ними действия «унизительного и насильственного характера». Так, одна из пострадавших рассказала, что некоторые из обвиняемых напичкали ее наркотиками, а когда она почти потеряла связь с реальностью, отвезли в Шервудский лес, где кусали и насиловали ее.

Во время судебного процесса, продолжавшегося около двух месяцев, присяжные заслушали и другие свидетельства о том, как обвиняемые выслеживали девочек из неблагополучных семей, а затем подвергали их сексуальному насилию и передавали другим мужчинам.

Как заявила государственный обвинитель Мишель Колборн, жертв заманивали перспективой дружбы с азиатской молодежью. «Ни у кого из них не было достаточно знаний или опыта, чтобы понять, что их совращают и эксплуатируют, они зачастую предполагали , что секс в той или иной форме — это необходимая плата за ценную дружбу», — объяснила прокурор.

Суд заслушал показания о том, как мужчины использовали алкоголь, наркотики, угрозы и насилие для контроля над девочками. Так, по словам одной из них, один из подсудимых по имени Али Ахтар постоянно угрожал, что увезет ее в безлюдное место и бросит там, если она откажется заниматься вступать в половую связь с ним и его друзьями — пожилыми азиатскими таксистами. Однажды он и правда выбросил ее на обочине шоссе.

Другая потерпевшая рассказала, как обвиняемый Танвир Али изнасиловал ее на заднем сиденьи машины, после чего посоветовал ей «перестать об этом думать», если она хочет вернуться домой.

В суде также стало известно, что некоторые из девочек к тому времени уже подвергались сексуальной эксплуатации другими мужчинами в Ротереме. Их регулярно насиловали в разных местах по всему городу, в том числе на парковках супермаркетов и в парках.

Одну девушку, которой тогда было всего 14 лет, накурили марихуаной, после чего несколько обвиняемых отвезли ее в Шервудский лес, где поочередно изнасиловали, предупредив, что если она не будет делать, что ей говорят, то они оставят ее в лесу.

Как сообщила обвинитель, в результате девушка забеременела и ее заставили сделать аборт.

Сами подсудимые отрицают какие-либо противоправные действия со своей стороны, утверждая, что потерпевшие либо лгут, либо сами дали согласие на определенные действия. Однако, как заявил представитель Королевской прокурорской службы Майк Даффи, «эти мужчины сознательно охотились на юных, уязвимых подростков, растлевая и эксплуатируя их». «Они отрицали, что совершали насильственные действия, но доказательства, представленные прокуратурой, в том числе рассказы пострадавших об этих инцидентах, убедили присяжных, и эти люди были признаны виновными», — заключил Даффи, поблагодарив всех пострадавших за их откровенность и за смелость, с которой они поддержали работу обвинителей.

Отметим, вынесение приговора по данному делу состоится 16 ноября.

Как напоминает издание, данный судебный процесс стал очередным в рамках операции «Дрова»- самого крупного расследования правоохранительных органов в отношении сексуальной эксплуатации в Великобритании. Она началась в 2014 году после того, как стало известно, что в период с 1997 по 2013 год жертвами насилия в Ротереме стали не менее 1400 детей.

На данный момент Национальное агентство по борьбе с преступностью уже выявило 151 подозреваемого и проводит еще 22 расследования. В результате операции на сегодняшний день вынесено 14 обвинительных приговоров, и еще 24 подозреваемым предъявлены обвинения в различных преступлениях.