Стало известно, сколько живут люди в странах ЕС

Названа продолжительность жизни в странах ЕС. Как выяснили журналисты «Фразы», лидерами оказались швейцарцы.

Данные приводит статистическая служба Евросоюза – Евростат.

Сообщается, что средняя продолжительность жизни в Швейцарии сегодня составляет 83,7 года.

Далее идут Испания (83,5 лет), Италия (83,4 года), Франция, Люксембург и Кипр (по 82,7 лет).

Аутсайдеры в ЕС – Болгарии, Латвии и Литве, где в среднем живут по 74,9 лет.

Регионом долгожителей стал Мадрид – 85,2 года. Далее идут Тичино в Швейцарии (85 лет), испанские Ла-Риоха и Кастилия-Леон, а также итальянский Трентино(83,4 года).

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