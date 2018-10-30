Стало известно, сколько живут люди в странах ЕС

Названа продолжительность жизни в странах ЕС. Как выяснили журналисты «Фразы», лидерами оказались швейцарцы.
Данные приводит статистическая служба Евросоюза – Евростат.
Сообщается, что средняя продолжительность жизни в Швейцарии сегодня составляет 83,7 года.
Далее идут Испания (83,5 лет), Италия (83,4 года), Франция, Люксембург и Кипр (по 82,7 лет).
Аутсайдеры в ЕС – Болгарии, Латвии и Литве, где в среднем живут по 74,9 лет.
Регионом долгожителей стал Мадрид – 85,2 года. Далее идут Тичино в Швейцарии (85 лет), испанские Ла-Риоха и Кастилия-Леон, а также итальянский Трентино(83,4 года).
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