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На фоне растущих долгов по зарплатам в Кабмине решили разрешить украинцам не ходить на работу

На фоне растущих долгов по зарплатам в Кабмине решили разрешить украинцам не ходить на работу

В Украине увеличилась задолженность по выплате заработной платы и на начало октября составила 2 млрд 889 млн грн. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики.

В частности, наибольший рост долгов в минувшем месяце зафиксирован в Хмельницкой (на 64,5%), Кировоградской (на 43,7) и Волынской (на 34,9%) областях.

В то же время в Ровенской, Житомирской, Винницкой, Запорожской и Черкасской областях зафиксировано сокращение задолженности.

Отметим, что на 11,9% увеличилась задолженность экономически активных предприятий.

В отраслевом разрезе задолженность по выплате зарплат в сентябре больше всего увеличилась в сфере временного размещения и организации питания (на 85,3%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 55%), в госуправлении, обороне и обязательном социальном страховании (на 31,9%).

В таких же сферах, как образование и телекоммуникации задолженность наоборот снизилась.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, чиновники ведомства из департаментом норм и стандартов достойного труда Минсоцполитики подготовили проект закона, разрешающий работнику прекращать выполнение своих обязанностей в случае, если работодатель задерживает заработную плату на срок более 15 дней.

Кроме того, законопроектом предусматривается обязательство работодателя оплатить работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки зарплаты после 15-дневной просрочки.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь. До 29 ноября каждый также может внести свои предложения.

Как сообщала «Фраза», с 1 января 2018 года в Украине повысилась минимальная зарплата и прожиточный минимум. В частности, предусмотрено повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2018 года на 16,3% — до 3,723 тыс. грн в месяц.

Прожиточный минимум установлен на уровне 1700 грн с 1 января 2018 года, 1777 грн — с 1 июля, 1853 грн — с 1 декабря.

7 января 2018 года в Сети появился рейтинг самых высоких зарплат в Европе, исходя из их перевода в евро. Украинцы в этом списке заняли последнее место.

Тэги: общество, долг, зарплата, экономика Украины, Министерство социальной политики Украины

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