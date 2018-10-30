В Бразилии зверски убили и расчленили игрока легендарного футбольного клуба

Всю Бразилию потрясло жуткое убийство полузащитника легендарного футбольного клуба «Сан-Паулу» Даниэла Фрейтаса. Как выяснили журналисты «Фразы», расправа над 24-летним спортсменом поражает своей жестокостью.

По данным местной полиции, футболисту почти отрезали голову, а также лишили его полового органа.

Его тело нашли в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, оно было спрятано в кустах.

В убийстве подозревается одна из городских банд.

Футболист выступал на правах аренды в «Сан-Бенту».

«Сан-Паулу» уже написал в «Твиттере» слова поддержки семье своего игрока.

Как писала «Фраза», в октябре скончался легендарный игрок и тренер «Динамо».

Ранее скандального футболиста Кокорина отправили «на нары» в СИЗО.