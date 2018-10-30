Исследователи сделали сенсационное открытие: деньги не влияют на продолжительность жизни

Ученые заявили, что богатство никак не влияет на продолжительность жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришли исследователи из Копенгагенского университета в Дании.

Как цитирует ученых издание PNAS, в среднем условные богачи живут столько же, сколько и бедняки, а с возрастом данное экономическое различие и вовсе исчезает.

По словам исследователей, оказалось, «влияние уровня дохода на продолжительность жизни завышается, нужно понимать, что не все богатые люди сохраняют свои капиталы до конца жизни, и не все бедняки живут в нищете до конца своих дней».

Сообщается, что исследователи долгое время изучали влияние достатка на продолжительность жизни. В помощь им пригодилась государственная статистика, которую вели еще с 1980-х годов, где фиксировался уровень дохода умерших граждан Дании.

Как оказалось, изменения социального и экономического статуса одинаково влияли и на богатых, и на бедных. Отмечается, что, «сорокалетние обеспеченные люди живут на три года больше, чем их самые бедные сверстники, однако эта разница постепенно исчезает по мере приближения к пенсии, и в 60 и 70 лет она фактически отсутствует, что особенно проявляется среди женщин».

Как писала «Фраза», ученые поведали, какие продукты нужно употреблять для «профилактики» рака, а также рассказали, как похудеть во сне.