Twitter хочет отказаться от «сердечек»

Социальная сеть Twitter хочет отказаться от кнопки «мне нравится». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил ее создатель Джек Дорси.

Как пишет издание Daily Telegraph, по словам босса Twitter, он «не является сторонником кнопки в форме сердца», которая была введена социальной сетью в 2015 году.

Поэтому, по его словам, сервис «может от нее скоро избавиться».

Кнопка «мне нравится» позволяет пользователям сохранять сообщения, после чего они могут прочитать их потом.

Отмечается также, что причиной отмены кнопки может стать якобы существующая зависимость пользователей, ждущих новых «одобрений» от своих читателей.

Как писала «Фраза», как оказалось, на экране смартфона в десять раз больше бактерий, чем на сиденье туалета.