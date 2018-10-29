В сеть попали уникальные кадры с участием звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской

Артисты проекта «Дизель Шоу» опубликовали 12-минутное видео с участием своей коллеги Мариной Поплавской, которая трагически погибла 20 октября 2018 года. Как выяснили журналисты «Фразы», в фильм вошли эксклюзивные кадры с талантливой артисткой.

Как сообщается на официальном канале «Дизель Студио», в этом фильме показаны вырезки из интервью, а так же фото и видео, которые ранее не публиковались. В частности, поклонники творчества Марины Поплавской получат возможность узнать: Кем в детстве хотела стать будущая звезда «Дизель Шоу»? Какой была семья артистки? Что для нее значили КВН и «Дизель Шоу»? Какое у нее было отношение к ученикам?

Фильм доступен к просмотру на видеохостинге Youtube.

Как писала «Фраза», появилось последнее видео из автобуса, в котором погибла Марина Поплавская.

Ранее в Киеве попрощались с Мариной Поплавской. Очередь растянулась на сотни метров.