Величайшая рок-группа даст прощальный концерт в Киеве. Грандиозное шоу состоится на «Олимпийском»

Знаменитый американский коллектив KISS в рамках прощального турне даст концерт в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», грандиозное шоу состоится в июне следующего года.

Как сообщалось ранее, прощальное турне End Of The Road завершит творческий путь коллектива, на счету которого около пятидесяти платиновых и золотых альбомов, 100 миллионов проданных дисков, а так же 45 лет активной концертной деятельности.

Таким образом, киевские поклонники KISS получат возможность побывать на грандиозном музыкальном шоу с использованием пиротехнических эффектов, которое состоится на НСК «Олимпийский» 16 июня 2019 года.

Как писала «Фраза», бас-гитарист DEEP PURPLE даст в Киеве единственный концерт.