На Днепропетровщине какой-то отморозок по-жесткому «оприходовал» известного активиста

В Днепропетровской области совершено нападение на известного активиста. Как выяснили журналисты «Фразы», член Национальных дружин получил тяжкие телесные повреждения.

Как написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Павлоградского городского совета Сергей Тищенко, нападение на члена Национальных дружин Юрия Малимонова произошло в понедельник, 29 октября, приблизительно в 11 часов утра.

По словам депутата, неизвестный мужчина подскочил сзади к активисту, распылил ему в лицо слезоточивый газ, после чего нанес кастетом несколько ударов в голову и скрылся.

Сообщается, что в результате нападения Юрий Малимонов получил тяжелые травмы головы, перелом челюсти и находится в реанимации.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту нападения на активиста начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Одессе местному волонтеру неизвестный прострелил обе ноги.

Ранее сообщалось, что львовские активисты, подозреваемые в сутенерстве, готовятся «блокировать» южные таможни.