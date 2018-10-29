Во Львове патрульный полицейский чуть не лишился пальца из-за «левого» документа

В воскресенье, 28 октября, во Львове произошел «курьезный» инцидент с участием партульной полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», остановленный копами нарушитель попытался избавиться от «левого» водительского удостоверения.

Как передает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, полицейские остановили автомобиль BMW, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движение (осуществил разворот в зоне действия знака «движение прямо»). Во время проверки документов, нарушитель, увидев, что водительское удостоверение собираются «пробить по базе», внезапно выхватил его и рук полицейского и начал убегать, на ходу пытаясь проглотить «права».

Сообщается, что копам удалось его догнать, после чего они попытались вытащить злосчастные «права» у него изо рта. В этот момент нарушитель укусил одного из полицейских за палец.

Отмечается, что виновник инцидента таки удосужился отдать полицейским свое удостоверение. По предварительным данным, оно поддельное ‒ дублирует официально изъятое.

Как писала «Фраза», о время погони в Одессе полицейские открыли огонь по машине молодого нарушителя, едва не сбившего людей.

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