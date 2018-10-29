Под Киевом пройдет турнир конных лучников из Украины, Китая, Турции и Болгарии

3 и 4 ноября Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает всех приобщиться к удивительному миру конных боевых искусств и посетить Международный фестиваль конных боевых искусств «Скифы-2». Как выяснили журналисты «Фразы», в первые выходные ноября в Древний Киев съедутся лучшие конные лучники из разных уголков мира, в том числе из Китая, Турции, Болгарии, Украины, чтобы посоревноваться в искусстве стрельбы из лука верхом на лошади.

«Парк Киевская Русь» — это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе научных знаний НАН Украины воссоздается и строится Древний Киев V-ХIII веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» знаменит не только тем, что здесь возводится величественная архитектура средневекового Киева и воссоздается атмосфера Киевской Руси. В Княжестве также возрождают и развивают захватывающие древние виды спорта, в частности конные боевые искусства.

Гостей Фестиваля «Скифы» ждет насыщенная программа: это и конно-трюковые выступления, и соревнования, в том числе — показательные выступления по владению древними боевыми искусствами, и интерактивы с посетителями и еще много интересного.

Но ключевым событием фестиваля станет турнир конных лучников. Опытные спортсмены-виртуозы из разных стран мира будут соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошади, на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Соревнования конных лучников будут проходить в дневном и ночном форматах в основной номинации и в номинации «Экзотика», предполагающей поражение трех целей в одном заезде.

Также гости Княжества «Киевская Русь» увидят показательные выступления актеров-каскадеров конно-трюкового театра Древнего Киева по виртуозному владению разными видами средневекового оружия: мечами, копьями, сулицами. А также всадники и их верные четвероногие друзья продемонстрируют элементы боевой джигитовки: различные трюки, которые сейчас используются в показательных выступлениях, а в прошлом помогали в сражении или спасали жизнь в бою.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с уникальными лошадьми исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Гости Княжества будут не просто зрителями на фестивале, а смогут стать активными участниками представления, приняв участие в веселых и занимательных играх и конкурсах, славянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Также посетителей ждет непосредственное, живое общение с породистыми лошадьми из Княжеской конюшни. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними, прокатиться верхом или в экипаже.

Гости Древнего Киева в Княжестве «Киевская Русь» ощутят себя полноправными жителями средневекового города. Посетители смогут отведать вкусных блюд, приготовленных на открытом костре, прогуляться по древним улочкам, осмотреть шедевры архитектуры, посетить усадьбы киевлян Х-ХІІ веков, подняться на оборонное сооружение «заборола», зайти в воссозданную уникальную действующую Васильевскую церковь Х-го века и поставить свечу за здоровье близких. Кроме этого в Княжестве можно узнать много нового и интересного о жизни наших предков, посетив музеи исторического костюма, средневековой музыки и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток.

Гости Древнего Киева смогут пострелять из лука и пометать ножи в средневековом тире, пролететь на канатном спуске над Лесным озером, посетить мастер-класс по гончарству, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию. Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в веревочном кубе-лабиринте — «Мышеловке». А любителей экстрима ждет канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной протяженности и сложности.

Согреться и отведать средневековые блюда и напитки можно будет в Княжеской корчме и в Питейной «25 рун».

А для тех, кто решит продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа продлится в субботу 3 ноября до 20:00, в воскресенье 4 ноября — до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., дошкольникам — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» расположен недалеко от Киева современного — всего в 45 минутах езды — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com