В Киеве прошли выборы среди молодежи

Вчера, 28 октября, в Киеве, в рамках детско-юношеского форума «М18: младше 18 — мы можем больше», состоялись выборы для детей и молодежи. Как выяснили журналисты «Фразы», более 2000 участников собрались в Киевском дворце детей и юношества, чтобы проявить свою активную гражданскую позицию, пообщаться с представителями власти и презентовать свои собственные проекты и инициативы.

«Мне очень приятно, что данное мероприятие проходит в Киеве уже третий раз, и каждый год он собирает все больше и больше активных людей, младше 18 лет. В этом году форум стал интереснее и, безусловно, лучше. У детей была возможность принять участие в выборах, голосуя за программы, а не за партии или фамилии. Также, я увидела, что школьники стали более мотивированы. Каждый начинает осознавать, что молодежь это не будущее, молодежь это наше настоящее. Молодые люди становятся активнее и открытее к новым программам, охотнее приобщаются к благотворительным и социальным проектам », - поделилась впечатлениями директор Киевского молодежного центра Анна Куценко.

Программа Форума началась с общей сессии детско-юношеского парламента Киева и депутатов Киевсовета среди которых: Шлапак Алла, Стрижов Дмитрий, Маляревич Олесь, Шульга Наталия, Мирошниченко Игорь и Павел Тесленко.

«Это чрезвычайно важно выражать свое мнение, отстаивать свою позицию и быть услышанными. Сегодня во время форума мы получили возможность приобщиться к заседанию бюджетной комиссии Киевской городской государственной администрации, собственными глазами посмотреть как проходит принятие годового бюджета города и даже приобщиться к процессу. Разве о таком можно было бы мечтать, если бы не такой Форум»?, — говорит один из участников Форума М18.

По окончанию сессии было принято решение о поддержке детских инициатив депутатами Киевсовета, об организации форума М18 в 2019 году и о проведении конкурса «Если бы мэром Киева был/была я» с объявлением победителей в день города Киева.

Позже участников ожидали тематические сессии и дискуссии с депутатами Киевсовета. Каждый мог выбрать лекцию себе по душе. Будь-то дискуссия о свободе слова с журналистами и лидерами общественного мнения от Вячеслава Соломко, или рассказ о том, как стать на пьедестал чемпиона от Дмитрия Стрижова.

Для всех гостей Форума подготовили огромное количество викторин, батлов, мастер классов, анимаций, настольных и напольных игр, квестов и выступление звездного гостя — Святослава Вакарчука.

Организаторами мероприятия стали: ОО «Агентство развития образовательной политики», Департамент образования и науки города Киева, проект «Мы можем больше!» и Киевский лицей бизнеса. Поддержали данный проект Киевская городская государственная администрация, Киевский молодежный центр и Министерство иностранных дел Германии.