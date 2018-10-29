Главные новости за 29 октября 2018 года

Спал в одной кровати с матерью: СМИ сообщили новые детали из жизни Керченского стрелка. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, подозреваемый в совершении теракта на его территории, имел проблемы в общении с девушками. По данным СМИ, в учебном заведении он частенько оказывался на «стуле позора». Как сообщают СМИ со ссылкой на бывшего одноклассника и «лучшего друга» стрелка, Влад не желал общаться с представителями противоположного пола и даже избегал их. «Помню, как-то вечером мы отправились с ним купаться на море. Три девчонки позвали нас потом погулять. Я согласился. Реакция Влада меня удивила — он ни в какую не соглашался идти, — рассказал свидетель на условиях анонимности. — Подобные вещи происходили с Владом часто. Женских компаний он сторонился».

На Виннитчине продолжают умирать овцы, закрытые на две недели в фуре под Одессой без воды и пищи. В Винницкой области погибли 57 из 300 овец, которые провели 2 недели в закрытой фуре в Черноморском порту практически без пищи и воды. Еще девять находятся в критическом состоянии. Как сообщила волонтер из Одессы Дария Подолян, у остальных овец сегодня должны быть отобраны образцы крови. Результаты анализов определят дальнейшую судьбу животных.

На Днепропетровщине задержан россиянин, который убивал украинцев и скармливал их уши собакам. Представители Национальной полиции задержали на Днепропетровщине гражданина России с сообщниками по подозрению в убийстве пятерых человек в Кривом Роге. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. «Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили», — написал он, уточнив, что все преступления были совершены в текущем году.

Трагедия на Закарпатье: в Мукачево от кори умер ребенок — родители обвиняют врачей. На Закарпатье от кори умер ребенок. Трагедия произошла в Мукачево. Двенадцатилетний мальчик из села Страбичево скончался в Закарпатской детской областной больнице в Мукачево в субботу, 27 октября. Госпитализировали ребенка накануне утром, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Меркель заявила о желании покончить с политикой. И едва не обрушила курс евро. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что больше не намерена баллотироваться на эту должность. Она также заявила о намерении покинуть политику по окончанию своей каденции. Выступая на пресс-конференции в понедельник, 29 октября и подводя итоги выборов в парламент Гессена она взяла на себя личную ответственность за «плачевные» результаты Христианско-демократического союза, после чего заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы этой партии в начале декабря.

В Индонезии разбился самолет с чиновниками. В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air. На борту самолета были местные чиновники. В авиакатастрофе погибли два десятка сотрудников министерства финансов Индонезии. Всего на борту находились 189 человек. Среди них были дети.

Все 189 человек разбившегося в Индонезии «Боинга» погибли. Появились фото с места трагедии. Выживших в крушении самолета индонезийской компании Lion Air в море возле Джакарты не оказалось. По предварительным данным причиной крушения стал взрыв в топливном баке. Как сообщил представитель индонезийского национального агентства по чрезвычайным ситуациям, в ходе поисковой операции была исследована вся морская поверхность в месте крушения и следов выживших людей не обнаружено.

Английский клуб подтвердил гибель своего владельца-миллиардера и раскрыл страшные подробности крушения вертолета. Футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил гибель своего владельца-миллиардера Вишая Шривадданапрабхи в крушении вертолета, которое произошло в субботу, 27 октября, возле стадиона команды. 61-летний тайский бизнесмен погиб на месте. Как говорится в заявлении клуба: «Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб, когда вертолет, на борту которого был он и еще четыре человека, потерпел крушение за пределами King Power Stadium».

Трамп оконфузился, не сумев справиться с зонтом. Появилось забавное видео. Президент США Дональд Трамп стал объектом насмешек, не справившись с зонтом. Соответствующее видео уже «гуляет» в интернете. Как видно на кадрах, поднявшись по трапу президентского самолета, Дональд Трамп попытался зайти в салон с открытым зонтом — это ему не удалось.

Обычный пенициллин едва не испепелил молодую француженку. Прием антибиотика привел к появлению тяжелых ожогов у 29-летней Камиль Лагьер из французского города Авиньон. Перед происшествием пациентка какое-то время принимала пенициллин для лечения воспаления миндалин. Раньше этот антибиотик не вызывал у женщины каких-либо побочных эффектов, однако после этого раза у нее стала появляться сыпь на спине, а также стали чесаться глаза.

Ученые поведали, какие продукты нужно употреблять для «профилактики» рака. Французские ученые рассказали, какие продукты необходимо употреблять для «профилактики» онкологии. Их исследования длились семь лет — с 2009 по 2016 год. Ученые проанализировали данные семидесяти тысяч людей. Их разделили на четыре группы, в зависимости от того, употребляли ли они органические продукты.

Специалисты рассказали о новом методе вирусных атак на компьютеры. Рискует каждый. Специалисты из компании Cymulate рассказали о новой угрозе для компьютеров. В «группе риска» оказались все пользователи. Как говорится в их отчете, сейчас хакерами задействован новый метод вирусных атак на компьютеры. Происходит это через обычные файлы Microsoft Word, в которые встраиваются зараженные видео. Видео берут с любого сайта, после чего редактируют файл document.xml, заменяя ссылку на видео вредоносной программой.