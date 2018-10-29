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Меркель заявила о желании покончить с политикой. И едва не обрушила курс евро

Меркель заявила о желании покончить с политикой. И едва не обрушила курс евро

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что больше не намерена баллотироваться на эту должность. Как выяснили журналисты «Фразы», она также заявила о намерении покинуть политику по окончанию своей каденции.

Как сообщает «Европейская правда», выступая на пресс-конференции в понедельник, 29 октября и подводя итоги выборов в парламент Гессена она взяла на себя личную ответственность за «плачевные» результаты Христианско-демократического союза, после чего заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы этой партии в начале декабря.

Далее она официально подтвердила, что после завершения своего срока в 2021 году больше не будет баллотироваться в Бундестаг и выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. «Это мой последний срок на посту канцлера», — сказала Меркель, подчеркнув, что не хочет больше занимать никаких политических должностей после завершения каденции.

Как сообщает Lenta.ru, на фоне этих заявлений начал колебаться курс евро к доллару на Франкфуртской фондовой бирже. Так, в ходе торговой сессии 29 октября курс европейской валюты упал с 1,1413 доллара за евро до 1,1368. Затем вновь вырос до 1,1410 и опустился до 1,1395.

Впрочем, впоследствии он вернулся на практически прежний уровень.

Свои заявления канцлер сделала после того, как две правящие партии Германии ХДС и Социал-демократическая партия (СДПГ), показали рекордно низкий результат в Гессене. По предварительным результатам, ХДС победила с 27% голосов, однако по сравнению с предыдущими выборами, прошедшими в 2013 году она потеряла 11,3%.

Напомним, Ангела Меркель возглавляет ХДС с 2000 года и является непрерывным канцлером Германии с 2005 года.

Тэги: Германия, выборы, мир, канцлер, Ангела Меркель

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