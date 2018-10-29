Все 189 человек разбившегося в Индонезии «Боинга» погибли. Появились фото с места трагедии

Выживших в крушении самолета индонезийской компании Lion Air в море возле Джакарты не оказалось. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительным данным причиной крушения стал взрыв в топливном баке.

Как сообщает dpa International со ссылкой на представителя индонезийского национального агентства по чрезвычайным ситуациям, в ходе поисковой операции была исследована вся морская поверхность в месте крушения и следов выживших людей не обнаружено.

Как сообщается на официальной странице агентства в Twitter, на данный момент уже обнаружены шесть тел находившихся на борту разбившегося Boeing 737 Max 8.

Дайверы пытаются достичь его фюзеляжа, который по предварительной информации лежит на морском дне на глубине около 35 метров.

В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Эдварда Сирайта, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили в соответствии с регламентом.

По его словам, всего у Lion Air 11 таких же самолетов, и ни на одном подобных неполадок не было. Поэтому остальные Boeing 737 Max 8 пока не планируют снимать с рейсов.

По словам руководителя Национального комитета по безопасности авиации Индонезии, самолет ввели в эксплуатацию два месяца назад и он имел лишь 800 часов налета, сообщает «Радио Свобода».

Как сообщает Lenta.ru, чиновник также сообщил, что «топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает». В то же время не уточняется, когда именно могла взорваться емкость.

Наконец, по данным The Jakarta Post, среди пассажиров числится 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии.

Как сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Twitter, украинцев на упавшем самолете не было.

Как сообщала «Фраза», 29 октября 2018 года в Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air. На борту находились 189 человек, включая членов экипажа. Известно, что перед крушением пилоты просили дать им разрешение вернуться в аэропорт. Однако, получив добро, самолет исчез с радаров и связь с ним оборвалась.