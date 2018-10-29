Жители села под Киевом сдали в полицию алкоголика, совращавшего малолетних девочек

Жители села Музычи под Киевом задержали и передали полиции мужчину, подозреваемого в развращении 10-летней девочки на глазах у ее 6-летней подруги. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В частности, как сообщается, злоумышленник жил в одном общежитии с жертвой и, по словам местных жителей, он не только совершил развратные действия в отношении малолетнего, но и вообще часто хулиганил и злоупотреблял спиртным.

Пострадавшая девочка вместе с мамой доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

За совершенные действия в случае подтверждения ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 4 августа 2018 года мужчина 1978 года рождения изнасиловал свою 15-летнюю дочь на глазах у ее брата, которая, к тому же, является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП.

В августе того же года в Белоцерковском районе Киева в селе Дроздысотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который хотел изнасиловать 8-летнюю девочку на глазах у ее брата.