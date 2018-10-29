Исследователи рассказали, как похудеть во сне

Ученые установили, что во сне тоже можно похудеть. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из университета Флориды в США.

Как пишет British Journal of Nutrition, по словам ученых, для похудения перед сном нужно есть творог.

Дело в том, что он не приводит к увеличению массы тела, более того – снижает количество жира в человеческом организме.

Сообщается, что добровольцы в возрасте от двадцати лет ели творог за час или менее до отхода ко сну. Ученые говорят, что его потребление перед сном «оказывает положительное влияние на качество мышц, ускоряет обмен веществ и улучшает общее состояние здоровья».

По словам ученых, благодаря творогу «казеин постепенно поступает в организм и помогает стабилизировать подачу аминокислот, увеличивая при этом термический эффект пищи: организм расходует больше энергии в процессе пищеварения во сне».

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