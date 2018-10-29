29.10.18 14:01

На Львовщине грузовой поезд оторвал подростку ноги

29.10.18 13:43

Обычный пенициллин едва не испепелил молодую француженку

29.10.18 13:22

Трагедия на Закарпатье: в Мукачево от кори умер ребенок – родители обвиняют врачей

29.10.18 13:05

Футболисты «Шахтера» помогли болельщику «Динамо» с заглохшей машиной. Появилось видео

29.10.18 12:44

На Днепропетровщине задержан россиянин, который убивал украинцев и скармливал их уши собакам

29.10.18 12:18

На Троещине пьяный отморозок устроил поножовщину на троллейбусной остановке

29.10.18 11:35

Меркель в Стамбуле раскритиковали за дружелюбие к Путину и Эрдогану

29.10.18 11:34

Состояние Виталия Хомутынника оценили в $390 млн

29.10.18 11:26

Во время погони в Одессе полицейские открыли огонь по машине молодого нарушителя, едва не сбившего людей

29.10.18 10:56

Спал в одной кровати с матерью: СМИ сообщили новые детали из жизни Керченского стрелка