На Львовщине грузовой поезд оторвал подростку ноги

Во Львовской области грузовой поезд тяжело покалечил семнадцатилетнего парня. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла минувшей ночью.
Как сообщает Львовская ОГА, инцидент произошел после полуночи на перегоне Ходовичи-Стрый.
Тут грузовой поезд №3001 сбил парня 2001 года рождения.
После срочной госпитализации в Стрыйскую больницу подростку ампутировали обе ноги.
Что делал парень ночью у железнодорожных путей – неизвестно.
Как писала «Фраза», возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп, а в поезде Николаев-Киев произошел совершенно идиотский случай.