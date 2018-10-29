Трагедия на Закарпатье: в Мукачево от кори умер ребенок – родители обвиняют врачей

На Закарпатье от кори умер ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошли в Мукачево.

По данным Mukachevo.net, двенадцатилетний мальчик из села Страбичево скончался в Закарпатской детской областной больнице в Мукачево в субботу, 27 октября.

Госпитализировали ребенка накануне утром, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Как говорят медики, заболевание у мальчика продолжалось около недели, но он лечился дома без помощи врачей. Также у него не было прививки от кори. В больнице назвали госпитализацию ребенка «запоздалым поступлением».

Главврач рассказал, что когда мальчика привезли в больницу, у него «уже были холодные конечности, нарушение микроциркуляции, и его сразу перевели в реанимационное отделение», однако это не помогло.

В то же время, родители малыша обвиняют медиков «в ненадлежащем исполнении своих обязанностей» и обратились в правоохранительные органы.

Делом занимается полиция, идет следствие.

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