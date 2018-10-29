Американская компания выставила Apple счет на семь миллиардов долларов

У компании Apple в США — большие проблемы. Как выяснили журналисты «Фразы», на «яблочного» гиганта подали в суд с требованием выплатить семь миллиардов долларов.

Как сообщает Reuters, сделала это американская компания Qualcomm, специализирующаяся на производстве процессоров. В частности, делает чипы для смартфонов на Android.

В суде компания требует от Apple «выплатить долги за роялти».

В Qualcomm отметили, что были вынуждены обратиться в суд, так как Apple отказывается выплачивать требуемую сумму.

В Apple, в свою очередь, это подтвердили, отказавшись платить.

В Qualcomm заявляют, что Apple пользуется их патентами, отказываясь платить за них законные отчисления в виде роялти.

Отмечается, что судебные тяжбы между двумя компаниями длятся уже длительное время.

Как писала «Фраза», в Apple официально легализировали слежку за пользователями.

Ранее итальянские правоохранители уличили Apple и Samsung в мошенничестве со смартфонами.