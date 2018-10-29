Ученые поведали, какие продукты нужно употреблять для «профилактики» рака

Французские ученые рассказали, какие продукты необходимо употреблять для «профилактики» онкологии. Как выяснили журналисты «Фразы», их исследования длились семь лет — с 2009 по 2016 год.

Как цитирует исследователей издание The Independent, ученые проанализировали данные семидесяти тысяч людей. Их разделили на четыре группы, в зависимости от того, употребляли ли они органические продукты.

Оказалось, сообщают ученые, что люди, включившие в свой рацион органические продукты, болели онкологией на 25% меньше остальных. Впрочем, как отмечается, это не касается рака кишечника и простаты.

Исследователи уверяют, что человеческий организм, получая органические продукты, тем самым защищается от пестицидов и медикаментов, которые используются в сельском хозяйстве, провоцирующих онкологию.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, как происходит наше старение, а также поведали, как уменьшить вредное влияние нитратов на организм.