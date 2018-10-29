На Троещине пьяный отморозок устроил поножовщину на троллейбусной остановке

Кровавое ЧП случилось минувшей ночью на Троещине в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пьяный пассажир устроил поножовщину.

Как сообщает полиция, пьяный отморозок устроил конфликт в троллейбусе на улице Владимира Маяковского, после чего, выйдя на остановке, пырнул своего оппонента – другого мужчину – ножом.

Сообщение об инциденте поступило около 23-00 воскресенья, 28 октября.

Отмечается, что 34-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали.

Против 28-летнего отморозка начато уголовное производство по обвинению в покушении на убийство.

Как писала «Фраза», поножовщина произошла в Киеве: девушка ранила двух человек.

Ранее первокурсник устроил кровавую резню в общежитии столичного вуза.