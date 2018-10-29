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Меркель в Стамбуле раскритиковали за дружелюбие к Путину и Эрдогану

Меркель в Стамбуле раскритиковали за дружелюбие к Путину и Эрдогану

Канцлера Германии Ангелу Меркель подвергли критике за «излишнее дружелюбие» к президентам РФ и Турции во время саммита в Стамбуле. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, руководитель Германии заговорила с Владимиром Путиным на русском языке.

Как сообщает российский пропагандистский ресурс RT, увидев, как Путин застегивает верхнюю одежду, канцлер вдруг поинтересовалась: «Сибирское пальто?». На что российский лидер ответил отрицательно.

Кроме того, немецкое издание Bild раскритиковало фотографию, на которой Меркель держится за руки с Путиным и Эрдоганом. По мнению журналистов, канцлеру не стоило быть настолько дружелюбной с авторитарными руководителями.

При этом вице-председатель федерального собрания Гамбурга от партии «Левая» Кансу Оздемир в комментарии изданию заявила, ее тошнит от того, что Меркель пожимает «кровавую руку Эрдогана». А представитель Фонда Фридриха Науманна Дирк Кунце выразил убеждение, что вместо того, чтобы стоять рядом с Путиным, канцлеру стоило бы потребовать от него, чтобы Россия занялась восстановлением Сирии.

В свою очередь, президент России, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подарил участникам саммита «рыбу, ягоды, орешки и другую снедь» из Ханты-Мансийска.

Отметим, четырехсторонний саммит лидеров России, Германии, Франции и Турции, посвященный вопросу сирийского урегулирования состоялся 27 октября в Стамбуле. Участники встречи договорились достичь мира в этой стране исключительно политико-дипломатическими средствами, а также сформировать до конца 2018 года конституционный комитет Сирии, который займется реформированием конституции республики.

Напомним, в марте 2011 года начавшиеся на волне арабской весны антиправительственные выступления привели к массовым беспорядкам в различных городах Сирии, а уже к лету того же года переросли в полномасштабный вооружённый конфликт. Основными требованиями оппозиции изначально были: отставка президента Башара Асада, отмена (действовавшего с 1962 года) режима чрезвычайного положения и проведение в стране демократических преобразований.

В дальнейшем в конфликт вмешались многие сторонник силы, среди которых США, Россия и «Исламское государство».

Тэги: Владимир Путин, мир, Сирия, Ангела Меркель, Стамбул, Реджеп Эрдоган

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