Спал в одной кровати с матерью: СМИ сообщили новые детали из жизни Керченского стрелка

Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, подозреваемый в совершении теракта на его территории, имел проблемы в общении с девушками. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, в учебном заведении он частенько оказывался на «стуле позора».

Как сообщает MK со ссылкой на бывшего одноклассника и «лучшего друга» стрелка, Влад не желал общаться с представителями противоположного пола и даже избегал их. «Помню, как-то вечером мы отправились с ним купаться на море. Три девчонки позвали нас потом погулять. Я согласился. Реакция Влада меня удивила — он ни в какую не соглашался идти, — рассказал свидетель на условиях анонимности. — Подобные вещи происходили с Владом часто. Женских компаний он сторонился».

При этом собеседник издания подчеркнул, что «девочки тянулись к нему, он даже некоторым нравился».

Парень также утверждает, что у Рослякова не было никаких проблем в общении с родителями, которые его любили и всячески помогали, а также опровергает информацию о его причастности к «Свидетелям Иеговы»: «То, что „Свидетели Иеговы“ могли повлиять на Влада — ерунда. Его мама по пятницам действительно просила сына посещать собрания секты. Но он туда ходил, чтобы только ее не огорчать. Я с ним иногда за компанию тоже ходил на мероприятия, чтобы ему скучно не было. Там, конечно, бред полный несли. Мы с Владом прикалывались больше, он потом много шутил над „свидетелями“. Так что он не был вовлечен в секту».

Кроме того, собеседник, которого издание назвало «Алексеем» рассказал о том, что мать Рослякова снимала небольшую однокомнатную квартиру, в которой было «негде развернуться». «Они одно время даже спали в одной кровати, потому как в комнате очень мало места», — добавил парень.

В то же время он подчеркнул, что за последние два года Влада в Керчи практически никто не видел, а со своими друзьями по школе он общался виртуально и все время говорил о Колумбайне (школа в американском штате Колорадо, два ученика которой весной 1999 года убили 13 человек и после этого застрелились сами). «Складывалось впечатление, будто кто-то ему все это рассказал и на протяжении двух лет промывал мозги данной темой. Он же пытался всех знакомых, которые с ним связывались по Сети, тоже увлечь этой темой. Ни о чем другом он больше говорить не мог. Именно по этой причине все наши общие друзья отдалились от него», — рассказывает Алексей.

Между тем, один из однокурсников Рослякова по колледжу рассказал, что Владислав часто сидел на «стуле позора», поставленный директором колледжа для нерадивых учеников. Факт его существования журналистам подтвердили родители других учеников. Однако, по словам очевидцев, это не могло послужить поводом для бойни. «Это все ерунда, — рассказывает Аркадий. — Все равно что вас на работе начальник бы вызвал на ковер. Так и нас вызывали в кабинет к директору. Напротив стола директора стоят стулья, которые называют „стулья позора“. Заходил провинившийся ученик, а ему и говорили: „Ты, Иванов, грубил на парах, присаживайся на стул позора“. Потом собираются все учителя и начинают отчитывать студента за плохую учебу или за поведение. Ничего страшного в этом нет», — рассказал студент по имени Аркадий.

Он также рассказал, что после трагедии мать Рослякова оказалась в психиатрической клинике, после чего «в ее палате произошло задымление». «Отец дома после случившегося так и не появлялся», — заключил парень.

Как сообщала «Фраза», в результате взрыва и стрельбы в одном из техникумов аннексированной Керчи 17 октября 2018 года погиб 21 человек.

По данным следствия, теракт совершил 18-летний учащийся учебного заведения Владислав Росляков, который «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им»