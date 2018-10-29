Специалисты рассказали о новом методе вирусных атак на компьютеры. Рискует каждый

Специалисты из компании Cymulate рассказали о новой угрозе для компьютеров. Как выяснили журналисты «Фразы», в «группе риска» оказались все пользователи.

Как говорится в их отчете, сейчас хакерами задействован новый метод вирусных атак на компьютеры.

Происходит это через обычные файлы Microsoft Word, в которые встраиваются зараженные видео. Видео берут с любого сайта, после чего редактируют файл document.xml, заменяя ссылку на видео вредоносной программой.

Эксперты говорят, что при открытии зараженных документов антивирусы не выдают предупреждение о потенциальной угрозе, что создает дополнительные проблемы при обезвреживании атак.

Более того, как говорится в отчете, исправить проблему на сегодняшний день невозможно, поэтому следует просто блокировать зараженные файлы.

Как писала «Фраза», в октябре скончался один из создателей Microsoft.

Ранее защиту десятой «винды» уже благополучно взломали: все оказалось очень просто.