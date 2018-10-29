На выступлении известного тренера-мотиватора во Львове умер молодой парень

В воскресенье, 28 октября, во Львове случилась трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», на выступлении известного австралийского тренера-мотиватора Ника Вуйчича скончался шестнадцатилетний подросток.

По данным портала ZAXID.NET, у парня на «Арене Львов» был порок сердца.

Сообщается, что ему стало плохо во время выступления примерно в 20-00. Его пытались спасти медики, но безуспешно.

Добавим, что приезд Ника Вуйчича во Львов вызвал большой ажиотаж. Накануне концерта пиар-встречу с австралийцем устроил мэр города Андрей Садовый, который назначил его своим советником.

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