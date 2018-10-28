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Главные новости за 27-28 октября 2018 года

Главные новости за 27-28 октября 2018 года

У Ляшко отрицают, что пьяные «радикалы» по ночам охотятся на фазанов. Но если кого-то побьют ‒ то за дело. В Киевской области произошел резонансный инцидент с участием депутата Верховной Рады. Видный член Радикальной партии совершил нападение на местных жителей.

В Главной военной прокуратуре озвучили небоевые потери сил АТО. Цифры шокируют. Силы АТО за четыре года понесли большие «небоевые» потери. Как оказалось, только треть самоубийств совершается непосредственно в регионе проведения боевых действий.

Как оказалось, за текущий год Порошенко умудрился заработать столько, что весь 2017-й «нервно курит в сторонке». Президент Украины Петр Порошенко значительно увеличил свой доход по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

Одесскую область «накрыло» землетрясение. На подземные толчки отреагировали даже кошки. В ночь с субботы на воскресенье в румынском регионе Вранча произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Одессе.

Неадекватная киевская мамаша утопила собственных детей. В Киеве произошло умышленное убийство двоих малолетних детей. Малышей лишила жизни собственная мать.

В Одессе какие-то отморозки «прессанули» самого знаменитого учителя Украины. Из больницы он выйдет не скоро. В Одессе произошло дерзкое ограбление. Жертвой неизвестных преступников стал знаменитый преподаватель физики из Ришельевского лицея.

В США расстреляли прихожан синагоги. Досталось и полицейским. В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) произошел массовый расстрел с «национальным» оттенком. По прихожанам местной синагоги открыли огонь из огнестрельного оружия.

В Англии в авиакатастрофе погиб президент-миллиардер экс-чемпиона Премьер-Лиги. В субботу вечером, 27 октября, в городе Лестер (Великобритания) возле стадиона King Power Stadium разбился вертолет. На борту воздушного судна находился президент местного футбольного клуба.

Тэги: Киев, Украина, общество, мир, Президент Украины

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