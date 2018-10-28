Уже в ближайшие годы над Землей засияет вторая «Луна». И гораздо ярче «первой»

К 2020 году в Китае планируют запустить искуственную «Луну». Как выяснили журналисты «Фразы», космический спуник необходим для освещения одного из крупнейших мегаполисов страны.

Как передает портал turizm.ru, власти китайского города Чэнду уже много лет бьются над снижением расходов на уличное освещение по ночам. И вот, на помощь чиновникам пришли специалисты Исследовательского института аэрокосмической науки и технологии, которые разработали искуственную «Луну» ‒ космический спутник, покрытый светоотражающим материалом.

Сообщается, что спутник способен осветить территорию в 130 кв км и его свет в 8 раз ярче, чем от «настоящей» Луны.

Отмечается, что в настоящее время ученые готовятся к тестированию спутника над территорией пустыни. Кроме того, изучается влияние подобного света на живовотных и окружающую природу.

Как писала «Фраза», ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили на Луне огромные запасы воды.