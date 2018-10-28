Как оказалось, за текущий год Порошенко умудрился заработать столько, что весь 2017-й «нервно курит в сторонке»

Президент Украины Петр Порошенко значительно увеличил свой доход по сравнению с прошлым годом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

Как передает издание «theБабель», ссылаясь на сведения в ЕГРД, задекларировав 34,8 млн гривен, глава государства увеличил общий доход с начала 2018 года до 125,3 млн гривен. Сообщается, что полученный доход в 34,8 млн гривен составляют продажа ценных бумаг и корпоративных прав (28,8 млн) и дивиденты от инвестфонда Prime Assets Capital (6 млн).

Отмечается, что с начала года Петр Порошенко уже получил от этого фонда 84,7 млн гривен.

Кроме того, начиная с января президент Украины дополнительно получил 11 млн гривен в качестве процентов по вкладам в банке МИБ и 0,777 млн гривен от продажи объекта недвижимости.

Как отмечает издание, полученный Порошенко совокупный доход (125,3 млн гривен) оставил далеко позади весь 2017-й год, в котором президент Украины заработал всего лишь 16,3 млн гривен.

Как писала «Фраза», Порошенко отдаст Константинопольскому патриарху безвозмездно, то есть — даром, знаменитую киевскую Андреевскую церковь.

Ранее сообщалось, что в недрах администрации Порошенко «потерялись» американские подарки.