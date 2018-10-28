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Одесскую область «накрыло» землетрясение. На подземные толчки отреагировали даже кошки

Одесскую область «накрыло» землетрясение. На подземные толчки отреагировали даже кошки

В ночь с субботы на воскресенье в румынском регионе Вранча произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как выяснили журналисты «Фразы», подземные толчки ощущались даже в Одессе.

Как сообщает USGS, эпицентр землетрясения находился на глубине 151 км. Колебания земной поверхности ощущались в основном в центральной части Румынии.

В то же время, «эхо» землетрясения «докатилось» и до Украины. В частности, в Одесской области зафиксирована магнитуда 3 балла, непосредственно в самой Одессе ‒ 2,2.

Как передает online.ua, землетрясение «на себе» ощутили жители Черноморска, Одессы, Измаила, Белгорода-Днестровского и Рени. Как пишут одесситы в социальных сетях, на удар подземной «стихии» бурно отреагировали даже домашние животные.

Как писала «Фраза», в Азовском море недалеко от Бердянска произошло мощное землетрясение.

Ранее в сети появилось видео, как после мощного землетрясения в столице Венесуэлы перекосило небоскреб.

Тэги: землетрясение, общество, Одесса, мир, Одесская область

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